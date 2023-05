L'Under 19 del Montesilvano parte forte ai play-off scudetto: goleada a Bojano

Parte benissimo la fase nazionale per l'Under 19 del 2000 Calcio Montesilvano di mister Antignani. Nel primo match del triangolare dei play-off scudetto, contro i molisani del Bojano - rimaneggiati a causa di diverse assenze - , i baby del Montesilvano campioini d'Abruzzo sfoderano una prestazione perfetta e prendono il largo con la doppietta di Centimo e i gol di De Sanctis, Zuccarini, Pento, Vanni e Iezzi (rig.) fino all'1-7 finale. Sabato prossimo la sfida all'Atletico Ascoli che deciderà l'accesso tra le migliori otto d'Italia che si scontreranno ai quarti di finale scudetto di categoria. Un risultato di prestigio per il calcio abruzzese. Orgoglioso, Antignani adesso chiede ai suoi il massimo sforzo per passare il turno e scrivere il nome del 2000 Calcio tra le fantastiche otto: il Montesilvano sfiderebbe la vincente dell'incrocio tra Lazio e Sardegna.

Bojano - Montesilvano 1-7: il tabellino

Reti: 5' pt De Sanctis, 35' pt Zuccarini, 43' pt e 42' st Centimo, 20' st Pento, 30' st rig. Iezzi, 37' st Vanni (M); 45' st Colalillo (B)

Bojano: Di Biase, Di Fiore, Pinelli, Gutierrez (15' st Minomi), Tsiligkiris, Monaco, Colalillo, Patullo, Altieri, Barbato, Iannetta. A disp. Di Petta.

Montesilvano: Mastrogirolamo (15' st Sagazio), Vanni, Pento (30' st D'Alessandro), Di Renzo (25' st Margiotta), Di Tommaso, Zuccarini (15' st Buccione), Fidanza (15' st De Berardinis), Piovani, Centimo, Iezzi, De Sanctis. A disposizione: Costantini, D'Angelo, Silvestri, Mammarella. Allenatore: Antignani.