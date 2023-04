L'Under 17 del Delfino Curi Pescara si prepara per le semifinali regionali

Nel Mondo Curi stanno per arrivare le sfide che valgono una stagione. Domenica 7 maggio (ore 10:30) primo atto delle semifinali regionali per il titolo Under 17. I ragazzi di Massimo Angelosante incroceranno sul cammino che porta alla finale i pari età dell’Aquila Soccer School: andata nel capoluogo, ritorno al San Marco, domenica 14 maggio (10:30, salvo modifiche). Dall’altra parte del tabellone si gioca la semifinale tra Spoltore e Pineto.

Dopo aver chiuso al primo posto nel proprio girone della Fase Elite, i ragazzi del Delfino Curi Pescara sono già al lavoro per il grande appuntamento: “Da quello che abbiamo visto e che sappiamo sui nostri avversari, penso che le prossime siano partite che ci giocheremo alla pari. Le semifinali poi sono sempre gare a sé, diverse da quelle di campionato – le parole di Massimo Angelosante – . Quindi vediamo cosa succede nella partita di andata, poi penseremo a preparare al meglio quella di ritorno. Fino ad una settimana fa avevamo alcuni infortunati, piano piano li stiamo recuperando. In questi giorni valuteremo anche le condizioni dei tre ragazzi rientrati dal Torneo delle Regioni, Shyty, Panzera e Gambone: penso che dopo qualche giorno di scarico, saranno a disposizione e andremo a preparare al meglio questa partita importante”.

Semifinali equilibratissime, la chiave potrebbe essere proprio la partita di andata. “Saranno quattro squadre di pari valore, impossibile fare pronostici. Il Pineto è arrivato secondo nel nostro girone, davvero una bella squadra. Sono partite da giocare. L’andata è importante. Per noi soprattutto, perché i gol fuori casa nel nostro campionato valgono doppio. In caso di parità, invece, ci saranno direttamente i rigori, senza tempi supplementari”, spiega ancora il mister.

L’Under 17 in età del Mondo Curi arriva tra le prime quattro d’Abruzzo al termine di una stagione che ha rispecchiato i pronostici estivi, ma che adesso può diventare esaltante per i 2006 di Angelosante: “Essere tra le prime quattro era un obiettivo primario per noi. Un club come il nostro ha nel suo dna l’ambizione di arrivare in semifinale ogni anno. I ragazzi sapevano dall’inizio che quest’anno avremmo lottato per essere almeno qui dove siamo adesso. Hanno lavorato tanto e non hanno tradito le attese. Adesso, però, arriva la parte più bella della stagione e daremo tutto per andare fino in fondo”.