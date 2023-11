Un tour de force fino a Natale per i biancazzurri: 7 gare in 28 giorni

Quattro partite in casa e 3 fuori, 6 di campionato ed una di Coppa: per il Pescara di Zeman si prospetta un vero e proprio tour de force fino a Natale. 7 gare in 28 giorni, un cammino paragonabile a quello di ottobre dove siè registrata una brutta flessione in termini di risultati e prestazioni. E gestire le energie fisiche e quelle mentali dalla partitissima con il Cesena di sabato prossimo alla sfida con la Fermana del 23 dicembre sarà uno dei compiti principali di mister Zdenek Zeman per rilanciare un Delfino che al momento naviga in cattive acque.

Adesso la truppa è alle prese con un lungo, lunghissimo pit-stop: per la seconda volta in stagione, il Pescara di Zeman deve fare i conti con una inusuale pausa dal calcio giocato che fa da prologo ad un mese pieno zeppo di impegni, proprio in coincidenza con il rush finale del girone d'andata che si concluderà il 23 dicembre. Che Natale regaleranno i biancazzurri ai propri tifosi?

Il mese che chiude il 2023 agonistico prevede da 7 gare in 28 giorni, di cui 5 in appena 2 settimane. Si parte da Pescara-Cesena del 25, poici saranno infatti subito gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Latina in casa (28 novembre alle ore 18) e la la doppia trasferta di campionato a Chiavari e Pontedera (rispettivamente 2 dicembre alle 16:15 e 5 dicembre alle 18), con la squadra che tra le due partite resterà al Nord per evitare di sostenere due viaggi. L'ultimo step della prima trance di gare in 14 giorni la gara interna contro l'Olbia di sabato 9 alle 16:15, quando la curva Nord sarà chiusa per squalifica (salvo ricorso presentato ed accettato).

Il ciclo terribile si concluderà con una doppia sfida a squadre marchigiane: prima si dovrà fare visita all'Ancona domenica 17 dicembre (ore 20:45), poi si riceverà la Fermana, replay del primo turno eliminatorio di Coppa, due giorni prima di Natale (ore 20:45). La sfida contro i gialloblù segnerà il giro di boa della regular season, quando sarà tempo di bilanci e di impostare la sessione invernale di mercato.

Some detto, per il Pescara si tratta del secondo periodo pieno di impegni dopo una sosta non programmata. Il primo “stop and go” dell'annata biancazzurra si è avuto dal 19 settembre, data dell'infrasettimanale di Carrara contro il Sestri Levante, al 2 ottobre, giorno del posticipo interno contro il Gubbio e nella circostanza mister Zdenek Zeman ne aveva approfittato per fare del lavoro fisico, temutissimi gradoni inclusi, in vista dell'ottobre da 8 partite in 27 giorni. Ma è proprio alla ripresa del campionato che si è avuta l'involuzione della squadra: avvio di campionato senza macchie (10 punti nelle prime quattro partite), ripresa dopo la pausa da appena 11 punti nelle successive 9 sfide, con ultimo mese letteralmente da brividi (5 punti nelle ultime 7 partite, uno solo nelle ultime 4). Cosa accadrà adesso?

PESCARA – Calendario fino a Natale

QUINDICESIMA GIORNATA: Pescara-Cesena sabato 25 novembre, ore 20.45

COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE: Pescara-Latina martedì 28 novembre, ore 18:00

SEDICESIMA GIORNATA: Virtus Entella-Pescara sabato 2 dicembre, ore 16.15

*RECUPERO QUATTORDICESIMA GIORNATA: Pontedera-Pescara martedì 5 dicembre, ore 18.00

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Pescara-Olbia sabato 9 dicembre, ore 16.15

DICIOTTESIMA GIORNATA: Ancona-Pescara domenica 17 dicembre, ore 20.45

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Pescara-Fermana sabato 23 dicembre, ore 20.45