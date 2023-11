Un prestigioso convegno per le 85 candeline della Sezione AIA di Pescara

Un convegno di spessore, intitolato “Il bullismo rivolto agli Arbitri di Calcio tra Etica Sportiva e Legalità Giuridica”, è l'evento che contraddistinguerà in data 29 novembre l'anniversario numero 85 della Sezione AIA di Pescara.

La sezione dannunziana, nata nel 1938, festeggerà la ricorrenza degli 85 anni di fondazione con una serie di eventi che vedranno il coinvolgimento delle istituzioni politiche, civili e sportive e, in particolare, la partecipazione anche del Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici. La sezione pescarese, che conta attualmente di oltre 250 iscritti, ha nel suo organico elementi giovanissimi, anche di 14 anni, che ricoprono un ruolo fondamentale nel gioco del calcio ed ampiamente rappresentativo del rispetto delle regole e, più in generale, di etica e di comportamenti.

Dalla contsatazione della presenza di un forte problematica nel calcio italiano, connessa alla mancanza di cultura e di etica, che consente a genitori, pubblico, tecnici, dirigenti e calciatori, di perpetrare ai danni degli arbitri condotte talvolta disdicevoli, che sfociano in veri e propri atti di violenza verbale e purtroppo anche fisica, nasce l'iniziativa del convegno. A tutti i livelli, infatti, si assiste troppo spesso all'assenza dei minimi requisiti di legalità, sociale e sportiva in condotte mirate a condizionare l'operato degli arbitri, specie se giovanissimi. Insulti, discriminazioni e minacce sono all'ordine del giorno sui campi di calcio, purtroppo, e tali condotte hanno riflessi sulla vita anche extra sportiva dei tesserati.

Proprio per questo, è stato inserito nell'ambito della festa per gli 85 anni dell' AIA sez. Pescara un dibattito di spessore sul tema del bullismo rivolto agli arbitri di calcio, nella speranza che abbia un impatto etico, sociale, inclusivo che parta dallo sport per trascendere i confini calcistici al fine di contribuire a creare un ambiente meno problematico e nocivo in campo ma anche fuor i, creando cultura e sensibilizzazione in tutti gli ambiti di vita.