È del Pescara uno dei tweet calcistici più ironici del 2023

Se in campo le cose non vanno benissimo (terzo anno di fila in C, primo posto a distanza già siderale ed eliminazione dalla Coppa Italia come triste corollario alla prima parte di stagione), a livello di comunicazione il Pescara Calcio si conferma club all'avanguardia. Fine 2023 è stata connotata sui social dalla "genialata" Rodrygo, che tanto ha creato rumore ma l'anno solare appena mandato in archivio ha visto il Delfino realizzare - qualche giorno prima di quello appena citato - un tweet eletto come uno di quelli a tematica calcio più apprezzati dal web nell'ultimo anno.

Ha incassato infatti un numero incredibile di visualizzazioni il post su X (o, se preferite la vecchia denominazione, Twitter) del Pescara che ha ironizzato sulla sentenza in merito alla Superlega di calcio da parte della Corte Europea: oltre 335 mila clic in un batter d'occhio per il club di Zeman che in maniera spiritosa e laconica ha scritto: «Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito». L'exploit social è durato per tutta la giornata del post e anche nei giorni seguenti ed ha fatto registrare visualizzazioni, risposte, retweet e commenti da record. Fenomeni", ha scritto più di qualcuno, apprezzando l'intento umoristico del club che nella sua comunicazione social alterna aspetti umoristici a vere e proprie battaglie di civiltà. Indimenticabili alcuni tweet, ad esempio, contro il razzismo e contro il femminicidio.