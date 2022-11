Turris-Pescara 2-3: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Girone C

Benvenuti alla diretta della gara tra Turris e Pescara. Biancazzurri in campo nel posticipo del lunedì valido per la 14esima giornata del campionato di Serie C, Colombo esorta i suoi: "La chiave del match sarà l'equilibrio".

Turris-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO -

45'+4' Finisce qui, vince - seppur a fatica nel finale - il Pescara! Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+3' La Turris non si arrende e prova a riaprire la gara! Rete di Ercolano!

45'+2' Segna Gyabua!

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

44' La Turris accorcia le distanze! Angolo dalla destra di Giannone verso il primo palo dove Cuppone colpisce la sfera che termina nella propria porta!

43' cross di Giannone per il colpo di testa sul secondo palo di Maniero, debole e centrale tra le braccia del portiere.

41' fischiata carica al portiere di Leonetti, punizione battuta dallo stesso Sommariva.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima della fine dell'incontro.

39' colpo di testa di Frascatore in area, palla di poco a lato.

38' in campo Ercolano per Contessa.

37' su corner dalla sinistra, palla al limite sui piedi di Vitiello, conclusione prevedibile bloccata a terra da Sommariva.

35' senza grandi problemi i biancazzurri in controllo del match. Il 2-0 ha dato un duro colpo al morale della squadra campana.

31' gioco fermo, problemi alla schiena per Leonetti dopo un contrasto con Mora.

26' lascia il campo Taugourdeau per Vitiello, nel Pescara dentro Lescano per Vergani mentre al posto di Milani c'è De Marino.

26' Lescano a breve in campo.

22' Entra l'ex Maniero per Longo, mentre Acquadro prende il posto di Haoudi.

21' punizione alta di Taugourdeau.

18' Il Pescara raddoppia con il capitano Mora! Direttamente da calcio d'angolo dalla destra, traiettoria beffarda per Perina che si vede scavalcare dalla traiettoria con palla sotto l'incrocio alla sua destra.

15' fuori Kolaj dentro Tupta, in campo anche Gyabuaa per Aloi.

12' punizione dalla destra, batte Taugourdeau verso il secondo palo ma la difesa ha buon gioco quindi segnalato un tocco di mano di Longhi e punizione per i biancazzurri.

10' conclusione scoordinata dal limite dell'area di Cuppone con il destro un pò sbilanciato al momento di calciare e non inquadra lo specchio della porta.

8' punizione per Giannone alla sinistra d'attacco, in area di testa allontana Brosco.

3' fischiato un fallo in attacco di Vergani in area, punizione per la difesa.

2' tentativo con il destro dai 25 metri di Cuppone, sfera abbondantemente sul fondo.

1' Inizia la seconda frazione. Non c'è stato alcun cambio nell'intervallo.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Si va al riposo per l'intervallo sul vantaggio di misura in favore dei biancazzurri. A più tardi per la cronaca della ripresa!

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' punizione dalla lunga distanza per la Turris un po' a sorpresa con Taugourdeau, traiettoria centrale e ci mette i pugni per non rischiare la presa Sommariva

38' intervento deciso ma falloso di Manzi su Milani, giallo per lui e punizione affidata ad Aloi

35' lancio di Giannone per Haoudi sul secondo palo dopo un rimbalzo e palla a alto da posizione defilata

28' intervento irregolare di Milani, viene ammonito.

26' prova a rispondere la Turris con Giannone dalla bandierina, palla sul primo palo con Kraja che allontana quindi palla rimessa in area e difesa che allontana con Sommariva che colpisce involontariamente in uscita il capitano della Turris ma nessun proplema per lui.

24' Vergani a un passo dal raddoppio! Cross basso dalla destra da due passi irrompe l'attaccante ma alza la mira.

21' Pescara in vantaggio con Brosco! Sull'angolo di Aloi colpo di testa in area piccola del difensore con palla alla sinistra di Perina.

19' anche il Pescara va dalla bandierina grazie a uno spunto di Cuppone: palla a centroarea colpito da Boben con Perina che alza con un guanto sopra la traversa.

15' angolo per la Turris ma fa buona guardia in presa alta Sommariva.

12' ammonito per proteste Leonetti.

10' rete annulata a Leonetti per partenza in posizione di offside, il giocatore si era trovato a tu per tu con Sommariva in uscita.

5' dal primo angolo Turris, Sommariva in uscita ci mette i pugni per allontanare.

3' fermato in offside Leonetti, sale bene la linea difensiva.

1' Si parte! Molto accorto lo schieramento del Pescara.

Turris-Pescara: il tabellino

TURRIS (4-3-3) Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa; Gallo, Taugourdeau, Haoudi; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Fasolino, Donini, Aquino, Di Nunzio, Ercolano, Vitiello, Ardizzone, Primicile, Acquadro, Invernizzi, Nocerino, Maniero, Stampete, Longo. All. Di Michele

PESCARA (4-3-2-1) Sommariva, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Aloi, Kraja, Mora; Cuppone, Kolaj; Vergani. A disp.: Plizzari, D’Aniello, De Marino, Ingrosso, Saccani, Palmiero, Germinario, Gyabua, Crecco, D’Aloia, Delle Monache, Tupta, Lescano. All. Colombo

Reti: 21' pt Brosco, 18' st Mora, 44' st Cuppone (aut.), 45'+2 Gyabua, 45+3' Ercolano

Recupero: 1' pt, 4' st

Arbitro: Mario Saia di Palermo. Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto uomo: Niccolò Turrini di Firenze.