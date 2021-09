Troppa Turris Val Pescara per il Pianella, finisce 3 a 1

Successo netto della Turris Val Pescara nell'anticipo del primo turno di Coppa Italia di Promozione andato in scena ieri pomeriggio all'Antistadio di Pescara: 3-1 il risultato finale a favore della squadra di casa sul Pianella.

Eppure era stata la squadra di mister Marco Coppa a sbloccare il match con un avvio sorprendente. Al rigore di Di Muzio dopo un quarto d'ora, la squadra di Del Zotti ha risposto crescendo con il passare dei minuti. Dopo la mezzora ci ha pensato lo spagnolo Ortega su punizione a rimettere in parità la partita.

Dopo 10' della ripresa, i pescaresi hanno preso il pieno controllo del match: rigore del brasiliano Menegussi per il sorpasso. Lo stesso Menegussi si è fatto poi espellere per doppio giallo, ma i padroni di casa anche in dieci non hanno perso il controllo della partita, anzi nel finale hanno trovato anche la forza di blindare punteggio e qualificazione con il secondo gol di Ortega.

Ritorno a Pianella tra una settimana.