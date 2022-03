Il trionfo della Cantera Adriatica Pescara: è promossa in serie C

Tredici vittorie e due pareggi, 41 punti. Tradotto: promozione in serie C nazionale con una giornata d'anticipo dal campionato di Eccellenza Femminile abruzzese. Signore e signori, ecco a voi il grande miracolo sportivo pescarese della Cantera Adriatica.

Sabato scorso la vittoria decisiva all'antistadio sul Bellante per le ragazze di Alessandra Gabrielli, poi la festa. Meirtatissima. Una macchina sportiva quasi perfetta, costruita per gioco dal presidente Giannetti la scorsa estate attorno alla figura della ex calciatrice di serie A, che ha compattato, carica e addestrato un gruppo di ragazze terribili. Su tutte, la bomber Giulia Fusco decisiva per il successo con i suoi 14 gol: "Non ci aspettavamo di arrivare a questo punto, ma siamo arrivate in alto e siamo felici. Ci abbiamo creduto, siamo una buona squadra, in cui ogni componente è indispensabile. Siamo una famiglia. L'anno prossimo? Ora godiamoci la festa, ci penseremo più in là", ha detto l'attaccante grigioazzurra.

Senza voce l'allenatrice Alessandra Gabrielli dopo il fischio finale di sabato scorso: "Vincere un campionato non capita sempre durante una carriera calcistica. Siamo una squadra nata la scorsa estate, con il cuore abbiamo costruito il nostro percorso di tredici vittorie. Lo dedico a mio figlio e alle mie ragazze. E a quelli che credono nei valori del calcio: senza sponsor, solo con passione, queste ragazze hanno fatto qualcosa di incredibile".

La stellina della Cantera si Camilla Masciulli, ha 22 anni ed è il pezzo pregiato della rosa pescarese: "E' un sogno che si realizza per noi, ripensando allo scorso agosto mi viene da oensare che sia davvero una cosa incredibile quello che abbiamo realizzato. Passione, dedizione, voglia di non mollare mai: così abbiamo costruito tutto questo. Ce lo meritiamo. Siamo state più forti di ogni difficoltà. Siamo già con la testa alla serie C: sarà fantastico".

"Abbiamo iniziato ad agosto un po' per scherzo, poi invece il cammino è stato trionfale. Durante il percorso abbiamo salutato dei collaboratori che per motivi vari hanno deciso di divedere le loro strade dalla nostra: ringraziamo tutti, ognuno di loro ha avuto un ruolo in questa splendida stagione", dice il presidente Giannetti, emozionatissimo.

Prima di pianificare il futuro, la Cantera Adriatica Pescara ha una gara di campionato da onorare, sabato contro il Campodipietra, poi le semifinali di Coppa Italia regionale. Il double campionato-Coppa renderebbe davvero unica questa stagione.E c'è anche il campionato di C di calcio a cinque, con le ragazze della Gabrielli seconde e in corsa per il salto in A2 nazionale.

La rosa della Cantera Adriatica Pescara: Nardulli Pierina, Kovalenko Olena, Cicala Giovanna, Gatta Michela, Calvano Cristina, Verzulli Fabrizia, Di Benedetto Chiara, Fusco Giulia, Masciulli Camilla, Zito Rita, Tontodonati Antonella, D’Ettorre Naomi, Limongi Vanessa, Bernardone Chiara, Di Fazio Rebecca, Toro Samantha, Salzetta Nicoletta, Ambrosioni Chiara, Masi Chiara, Ruggieri Francesca, Caniglia Carmen, Di Fazio Pamela, Stante Amelia, Irace Alessandra, Appezzato Ketty, Di Nardo Lucia, Gigi Battaglia, Confessore Ilaria,Vianale Giorgia, Catena Valeria. Allentrice: Alessandra Gabrielli. Dirigente: Roberta Serra. Presidente: Massimo Giannetti.