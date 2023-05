Triangolare play-off per l'Eccellenza, il calendario del Penne

Nella sede del Comitato regionale della LND Abruzzo, alla presenza del presidente del Penne, Andrea Marrone, si sono svolti i sorteggi relativi all'accoppiamento del triangolare finale valido per la promozione in Eccellenza. I vestini osserveranno subito il turno di riposo e saranno spettatori interessati del match d'esordio che vedrà di fronte Virtus Cupello e Montorio 88 in terra vastese. Penne che scenderà dunque in campo mercoledì nel turno infrasettimanale, opposto alla perdente del primo match o, in caso di parità, alla Virtus Cupello in quanto società ospitante nella prima gara, mentre domenica 21 si disputerà l'ultima giornata del mini-girone che sancirà il nome della squadra promossa alla categoria superiore.

Calendario che verrà dunque definito solo al termine del match di domenica: l'unica certezza è che i biancorossi dovranno andare a Montorio al Vomano, mentre affronteranno tra le mura amiche la Virtus Cupello. Resta da capire l'ordinamento delle gare: in caso di successo della Virtus Cupello domenica, i ragazzi di mister Pavone saranno impegnati mercoledì 17 sul campo del Montorio 88, mentre domenica 21 ospiteranno la Virtus Cupello per l'atto finale. In caso invece di vittoria del Montorio 88 o di pareggio nel match inaugurale, sarà invertito l'ordine delle gare con la Virtus Cupello che giocherà a Penne mercoledì 17, mentre la trasferta di Montorio sarà in programma il 21.

Per permettere la massima affluenza di pubblico per il turno di mercoledì, è stato convenuto che il fischio d'inizio del match sarà posticipato alle ore 18:00, le gare di domenica invece si disputeranno regolarmente alle 16:30.

TRIANGOLARE PROMOZIONE - PROGRAMMA TURNI:

1°GIORNATA: domenica 14 Maggio ore 16:30 VIRTUS CUPELLO-MONTORIO (riposa: PENNE 1920)

2°giornata: mercoledì 17 Maggio ore 18:00

3°giornata: domenica 21 Maggio ore 16:30