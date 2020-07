Trapani-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara in trasferta per i biancazzurri, agli ordini di Sottil dopo l'esonero di Legrottaglie. Questa sera alle ore 21 il Pescara affronta in terra siciliana il Trapani. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Trapani-Pescara: la cronaca

Buonasera a tutti da Trapani. Tutto pronto per la gara che vedrà i biancazzurri affrontare la squadra di casa. Fischio d'inizio alle ore 21. Partiti: al 3' la formazione siciliana già prova a mettere le cose in chiaro, e d'altronde i padroni di casa hanno un solo risultato a disposizione. 8' posta in palio altissima per entrambe le squadre visto che i padroni di casa sono ad un passo dalla retrocessione diretta mentre il Delfino è vicino ai play-out.

11' Pescara ad un passo dal vantaggio con Bocic che, su cross di Maniero, tenta l'acrobazia ma Carnesecchi respinge in qualche modo. Sono però i siciliani a segnare: al 13' Luperini porta infatti in vantaggio il Trapani sugli sviluppi di un cross di Colpani, 1-0 per i padroni di casa.

19' Pressing feroce da parte del Trapani che sente l'odore del sangue in questa fase di match, fatica a ripartire il Pescara che sembra aver accusato il colpo. 24' Trapani ad un passo dal raddoppio con Pettinari che apparecchia per Dalmonte ma l'attaccante calcia addosso a Fiorillo. Grande occasione per i padroni di casa.

29' Trapani ad un passo dal vantaggio con Buongiorno che, su calcio d'angolo, colpisce a botta sicura ma Fiorillo salva con un guizzo incredibile. 35' Calcio di punizione per il Pescara: ammonito Pagliarulo per un intervento su Bocic. Va Memushaj alla battuta, ma la palla sfiora di un niente l'incrocio dei pali.

38' Meno di seicento secondi alla conclusione della prima frazione di gioco. Non arrivano buoni risultati per il Pescara visto il vantaggio del Perugia a Chiavari. 40' Attacca anche il Trapani con Colpani che, dall'interno dell'area, stoppa e calcia con un tutto il tempo del mondo ma la sua conclusione si perde a lato. 45' Cartellino giallo per Clemenza. Ci saranno tre minuti di recupero. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0 in favore del Trapani.

Le squadre stanno rientrando in campo.

Iniziato il secondo tempo. 47' Duro scontro di gioco tra Buongiorno e Maniero con quest'ultimo che sembra avere la peggio tra i due. 51' Proteste ospiti per un intervento in area di rigore del Trapani da parte di Pagliarulo. Baroni fa cenno che si può continuare. 52' Traversa di Colpani! Il giocatore del Trapani ci prova diretta mente da calcio piazzato trovando presumibilmente anche la deviazione di Fiorillo nonostante l'arbitro non conceda il corner.

59' Occasionissima per il Trapani! Luperini tenta il tiro al volo ma Fiorillo trova la deviazione. 65' Ammonito anche Busellato tra gli ospiti. 71' Il Pescara prova pian piano ad avanzare il proprio baricentro facendo comunque attenzione alle ripartenze avversarie. 72' Ancora proteste dei giocatori del Delfino che chiedono un altro rigore per un presunto tocco di mano in area su una conclusione di Pucciarelli. Anche stavolta Baroni lascia correre.

80' Ci prova Scognamiglio che svetta colpendo di testa ma non riesce a trovare la porta. 86' Tentativo in area di Pavone che non riesce ad imprimere forza al tiro che si spegne tra le braccia di Carnesecchi. 90' Il quarto uomo indica il recupero, si giocherà ancora per 6 minuti in questa ripresa. 95' rosso diretto per Masciangelo. È finita: Trapani batte Pescara 1-0, e ora per il Delfino è notte fonda.