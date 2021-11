Torrese-Il Delfino Curi Pescara 0-0: sintesi della partita e tabellino

Un pareggio che sa di vittoria. Il Delfino Curi Pescara esce indenne dal "campaccio" della Torrese, quarta forza del campionato, senza subire gol e dando continuità alla vittoria dell'infrasettimanale contro la Virtus Cupello. I ragazzi di Bonati ottengono un punto d'oro in casa di una delle pretendenti al salto finale in serie D e si piazzano al 9° posto, a centro classifica, tenendo a distanza di sicurezza la quintultima (+6). E domenica prossima arriva la Bacigalupo Vasto Marina, un'altra diretta concorrente da tenere a distanza per la lotta salvezza.

La cronaca

Prima azione al quinto con Mastrilli che dal vertice sinistro dell'area non trova la porta con il mancino. Gli ospiti rispondono con Tamborriello all'ottavo, che dal limite tira alto. Il Delfino cresce ma sono Gentile e Selmanaj a provarci, senza esito, al ventesimo. Al ventiduesimo, azione insistita dei pescaresi con Rosini che conclude a botta sicura dagli 11 metri ma un difensore libera sulla linea. 3 minuti più tardi, punizione dal limite per i biancazzurri con Gobbo che centra, però, la barriera. Recriminano i pescaresi per un tocco di mano di Di Loreto, al 35', non ravvisato da Diella che lascia proseguire.

Nella ripresa, al diciannovesimo, contropiede con Marzucco che crossa dal fondo, Rosini gira sul primo palo, palla out di pochissimo. Dalla mezz'ora tre occasioni giallorossi con Gentile, Santirocco e Festa che non riescono a trovare la porta. Pareggio tutto sommato giusto, con la formazione di Pescara che esce a testa altissima da uno dei campi più difficili.

Il tabellino

Torrese: Abate, Di Loreto (40'st Cisse), Mastrilli, Tini, Di Lallo, Mboup, Mosca, Salmanaj, Santirocco, Gentile, Antichi (14'st Festa). A disp.: Camaioni, Di Simone, Di Nicola, Circelli, Cintioni, Di Francesco, Gardini. Allenatore Cristofari.

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Paolilli, Di Giovacchino, Gobbo, Giannini, Lupo (10'st Sabatini), Polletta, Falco, Rosini, Marzucco, Tamborriello. A disp: Santoro, Demurtas, Della Marra, Starnieri, Palmisano, Cozzi, Di Stefano, Palmaricciotti. Allenatore Bonati.

Arbitro Diella di Vasto (Bruno, Lanciano - Mongelli, Chieti).

Note: ammoniti Mboup, Tini, Selmanaj, Lupo.