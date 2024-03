Torres-Pescara, match clou di giornata in C: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La gestione Bucaro, aperta con la vittoria di misura in casa contro la Lucchese, si appresta a vivere una settimana importantissima con 3 partite ravvicinate. Si parte in casa della Torres, vice capolista del Girone B di Lega Pro che ha ben 15 punti in più (59 contro 44) rispetto al Pescara. Si tratta della prima trasferta con il nuovo capo allenatore, promosso da vice a head coach dopo la rinuncia forzata di Zeman. Sarà un vero e proprio test di maturità per la squadra, al cospetto di una compagine di categoria, che sta vivendo una bella favola nonostante una brutta flessione che ha compromesso probabilmente definitivamente i sogni di primo posto finale. A Pescara c'è in atto una durissima contestazione nei confronti della società, che sta assumento toni sempre più gravi, ma la tifoseria comunque sarà presente anche a Sassari.

LE ULTIME - Nel Pescara assenti lo squalificato Tunjov, il lungodegente Vergani e il baby Sasanelli che accusa febbre alta. Recuperati Meriola, Floriani Mussolini e Pellacani che in settimana avevano accusato problemi di diversa natura (rispettivamente una botta alla coscia, febbre e tendinite). Mister Bucaro sembra intenzionato a confermare lo stesso undici iniziale proposto contro la Lucchese, con la sola variazione di Franchini in luogo dell'assente Tunjov. Tra i sardi tornano a disposizione dopo le squalifiche Idda, Zecca, e Diakitè. Ci sarà anche Fischnaller che ha smaltito l’infortunio di natura muscolare patito nel corso del riscaldamento della match col Perugia dello scorso 18 febbraio. In forte dubbio il marsicano Cristian Fabriani ex Notaresco. Se convocato, come pare, partirà dalla panchina e dato il calendario fitto potrebbe non essere impiegato nemmeno in corso d'opera.

L'ARBITRO - Gabriele Sacchi della sezione di Macerata (al debutto con il Delfino) dirigerà il match. Il fischietto marchigiano, fratello del più famoso Juan Luca, anch'esso direttore di gara, verrà coadiuvato dagli assistenti: Marco Toce della sezione di Firenze e Ilario Montanelli della sezione di Lecco. Quarto ufficiale di gara: Matteo Santinelli della sezione di Bergamo

PROBABILI FORMAZIONI -

Torres (3-4-1-2): 12 Zaccagno; 14 Idda, 23 Antonelli, 5 Dametto; 77 Zecca, 44 Cester, 24 Giorico, 72 Zambataro; 21 Mastinu; 9 Scotto, 20 Fischnaller. All: Alfonso Greco

Pescara (4-3-3): 22 Plizzari; 15 Floriani Mussolini, 13 Brosco, 5 Di Pasquale, 2 Milani; 8 Aloi, 30 Dagasso, 33 Franchini; 10 Merola, 29 Cappone, 32 Cangiano. All. Bucaro

DOVE VEDERE LA PARTITA - Torres-Pescara, partita valida come turno N.29 del girone B Lega Pro, in programma sabato 2marzo alle ore 14 allo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. In chiaro su Rete8