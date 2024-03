Torres-Pescara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro

Mentre la contestazione nei confronti della società biancazzurra assume toni sempre più pesanti, il "nuovo" Pescara targato Giovanni Bucaro si appresta alla prima trasferta della nuova gestione tecnica. Riflettori puntati sulla sfida sarda in casa della vice capolista Torres, una gara che sarà determinante nell'economia del campionato di entrambe le formazioni. Sabato 2 marzo alle ore 14 il Pescara, reduce dal successo di misura sulla Lucchese con Bucaro alla prima da capo allenatore, nel match clou del Girone B di Lega Pro per la giornata in questione sarà di scena al Vanni Sanna contro la Torres, che all'andata si impose all'Adriatico aprendo uffficialmente alla crisi di metà girone d'andata sotto la guida Zeman. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro da Rete8 con ampio pregara e postgara. Prima dell'acuto sulla Lucchese. il Pescara era reduce da tre sconfitte di fila che hanno cancellato, almeno parzialmente, il tentativo di rimonta in ottica terzo posto, ora occupato da quella Carrarese che sarà di scena in Abruzzo anche tra una settimana per sfidare il Delfino dopo che in questo turno affronterà in trasferta il Pineto.