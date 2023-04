Torneo delle Regioni, si ferma ai quarti la corsa dell'Abruzzo

L’obiettivo era andare più avanti possibile, e i ragazzi delle Rappresentative abruzzesi Under 15 e Under 17 ce l’hanno messa tutta. Ma nel calcio a volte non basta, e a passare in semifinale sono state le selezioni di Lombardia e Marche. Questa mattina a Vinovo (Torino) i ragazzi dell'Under 15 di mister Villa si sono confrontati a viso aperto con i pari età lombardi, subendo nella seconda parte del primo tempo le due reti che fisseranno il punteggio finale. Bella squadra la Lombardia, più incisiva dell’Abruzzo nella prima frazione, ma costretta a difendersi per gran parte della ripresa, durante la quale i ragazzi abruzzesi mettono sotto pressione la retroguardia avversaria, senza tuttavia riuscire nell’arduo compito di recuperare il doppio svantaggio.

L’Under 17 di mister Sabatelli era opposta invece alle Marche sul rettangolo verde di Moretta (Cuneo). I marchigiani appaiono subito come una squadra solida e con un buon giro palla nella prima mezz’ora, ma sono anche fortunati a centrare il gol partita alla prima verticalizzazione, di fatto uno dei pochi attacchi davvero pericolosi confezionati nell’intero match. L’Abruzzo prova a scuotersi nella ripresa, e sfiora con Annunziata il gol del pari, evitato da un grande intervento dell’estremo avversario. Nel finale gli abruzzesi spingono e costruiscono un altro paio di palle gol che non vanno a buon fine, lasciando il pass per la semifinale ai marchigiani.

UNDER 15, Lombardia-Abruzzo 2-0

RETI: 20' Fardin (L), 29' La Viiola (L).

ABRUZZO: Colaiuda, Labricciosa (35' st Rossi N.), Vespa, Di Luzio, Pace, Incollingo (4' st Sabatelli), Losito (10' st Maldonado Jimenez), Capulli (10' st Pierri), Di Ciocco (19' st Sciarretta), Fingo, Rossi M.. A disp. De Rosa, Ordacci, Di Ruggiero, Ciccocioppo. All. Villa.

UNDER 17, Abruzzo-Marche 0-1

RETI: 32' Pierluigi (M).

ABRUZZO: Ibraimi, Annunziata (37' st Carminelli), Coletti (6' st Toracchio), Di Lorito, Gambone (42' st Capozzi), Giammarinaro (37' st Cipriani), Manzi (9' st Maurizi), Panzera (31' st De Bernardinis), Recchioni, Shyti, Tafili. A disp. Bomba, Conti, Petrilli, Toracchio. All. Sabatelli.