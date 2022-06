Torneo delle Province, Pescara trionfa nell'Under 17 e nell'Under 15

Bellissima chiusura di stagione per le Rappresentative U17 e U15, che sabato e domenica sono state impegnate nel Torneo delle Province sul campo “Zappacosta” di Manoppello Scalo. I due staff, supervisionati dal Commissario Tecnico regionale, mister Giuseppe Giovannelli, hanno allestito quattro squadre per ciascuna categoria, divise su base provinciale, che si sono sfidate con formula semifinali e finali. Nella categoria U17, competizione dedicata alla memoria di Pierino Marchizza, trionfo della selezione della provincia di Pescara, capace di prevalere in semifinale su Chieti per 2-4 e in finale di misura su Teramo. Alla selezione aquilana il terzo posto. Nella categoria U15, competizione dedicata alla memoria di Paolo Rossi, finale spettacolare (4-4), risolta ai calci di rigore in favore della provincia di Pescara su quella dell’Aquila. Affermazione netta della selezione teramana su quella di Chieti nella finale per il terzo e quarto posto.