Tra Pescara e Montesilvano il torneo di calcio giovanile “Scudetto Cup Gabriele d'Annunzio”

Dal 5 al 9 settembre si terrà tra Pescara e Montesilvano il torneo internazionale di calcio giovanile “Scudetto Cup Gabriele d'Annunzio”. Nel Girone A, sul sintetico del campo San Marco di Pescara, si affronteranno Juventus, Paris Saint-Germain e Pescara. Nel Girone B, sull'erba naturale del Comunale di Montesilvano, toccherà invece a Inter, Milan e Roma.

La prima giornata, martedì 5 settembre, vedrà affrontarsi al San Marco la Juventus e il Pescara (fischio d'inizio alle ore 20.30) e al Comunale di Montesilvano il Milan e l'Inter (sempre dalle ore 20.30). Mercoledì 6 settembre la seconda giornata vedrà opposti al San Marco la vincente di Juventus-Pescara e il Paris Saint Germain alle ore 16, mentre al Comunale di Montesilvano si sfideranno la vincente di Milan-Inter e la Roma, sempre dalle ore 16.

Alle ore 19,30 tutti allo stadio del mare di Pescara per la presentazione delle squadre. A seguire, alle ore 21, il concerto gratuito di Mara Sattei. Giovedì 7 settembre per la terza giornata in campo al San Marco la perdente di Juventus-Pescara e il Paris Saint Germain alle ore 10.30, mentre al Comunale di Montesilvano si incontreranno la perdente di Milan-Inter e la Roma, ancora alle ore 10,30.

Venerdì 8 settembre pranzo con i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, poi si torna al San Marco, dove alle ore 17 si giocherà la semifinale del Girone A e alle ore 18,30 la semifinale del Girone B. La conclusione sabato 9 settembre allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara con la finale per il 3° e 4° posto alle ore 9.15 e la finale per il 1° e 2° posto alle ore 11.30, seguita dalla premiazione della squadra vincitrice.