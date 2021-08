Tommaso Cancellotti è un nuovo giocatore del Pescara

Il calciomercato del Delfino continua a essere particolarmente vivace. Ecco il nuovo acquisto: Tommaso Cancellotti. Il Pescara ha trovato l’accordo con il Perugia per il passaggio in biancazzurro, a titolo definitivo, del difensore classe 1992.

Tommaso è nato a Gubbio. Cresciuto nei settori giovanili di Gubbio e Sampdoria, nel 2010 dopo una breve esperienze in prestito nei dilettanti della Sestese viene ceduto in compartecipazione alla Pro Vercelli al termine della prima stagione tra i professionisti conquista con il club piemontese la promozione in Serie B, che mancava da 64 anni.

Rinnovata la comproprietà con i liguri, nel 2013 passa in prestito al Gubbio, facendo così ritorno nella squadra della sua città natale. Rientrato alla Pro Vercelli, resta con i bianchi per un’altra stagione, prima di trasferirsi a titolo definitivo alla Juve Stabia. Con le Vespe disputa tre campionati da titolare, conquistando per due volte i play-off; il 29 agosto 2017 viene acquistato dal Brescia. Dopo una stagione da 21 presenze complessive con i lombardi, passa al Cittadella. Nel 2019 viene ceduto al Teramo, con cui firma un biennale. Il 29 settembre 2020 viene acquistato dal Perugia.