Migliaia di tifosi salutano i biancazzurri in partenza verso la semifinale playoff a Foggia [VIDEO]

Hanno voluto far sentire il loro calore nonostante il divieto di trasferta migliaia di tifosi del Pescara che questa mattina hanno salutato con cori e bandiere la partenza della squadra biancazzurra verso Foggia. Il pullman che è partito in direzione del capoluogo dauno, infatti, ha sfilato in un lungo corridoio fatto dai sostenitori del Delfino verso le 9 di domenica 4 giugno vicino all'Ekk Hotel in vista dell'attesissimo match in programma alle 20,30 per la semifinale di andata del playoff promozione verso il sogno della serie B.

Ricordiamo che la decisione di vietare la trasferta in Puglia ai tifosi del Pescara e quella di vietare la proiezione con maxischermo nello stadio Adriatico aveva scatenato dure reazioni e polemiche da parte dei tifosi organizzati della curva nord che avevano attaccato le istituzioni e la Lega di serie C.