Teramo - Pescara, le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Alle 17:30 al Bonolis di Teramo si gioca il derby abruzzese del girone B di serie C. Il Pescara prova a inseguire il terzo posto, il Diavolo cerca punti salvezza. Auteri senza Drudi, match winner contro il Cesena, e Cernigoi. Torna Diambo recuperato e Pompetti stringe i denti e ce la fa. In attacco D'Ursi confermato sulla sinistra. Torna dal 1' con Veroli, dopo la squalifica. Nei teramani out Bouah, Cuccurullo e Bellucci e Hadziosmanovic.

Formazioni ufficiali

TERAMO (3-4-3) Perucchini ; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani, Arrigoni, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso. A disposizione: Agostino, D’Ambrosio, Furlan, Ndrecka, De Grazia, Forgione, Papaserio, Rossetti, Viero, Cisco, D’Andrea, Montaperto. All. Guidi.

PESCARA (4-3-3) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. iA disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Diambo, Rauti, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Blanuta, Chiarella, Ierardi. All. Auteri.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Teramo - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Teramo - Pescarain programma oggi, sabato 19 marzo, alle 17:30,, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.