Teramo Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio iniziale di Teramo - Pescara, l'atteso derby abruzzese che vede in campo i biancazzurri alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

PRIMO TEMPO

Iniziato il match. Le squadre si studiano e il gioco si sviluppa soprattutto a centrocampo. Al 6' il Teramo ha la prima occasione pericolosa con Malotti. All'8' ancora il Teramo con Lombardo che, su un cross, non riesce ad agganciare a pochi passi dalla porta difesa da Sorrentino. Il Pescara sembra soffrire in questi primi minuti il pressing dei teramani. All'11' prima conclusione del Pescara di Pompetti da fuori area, palla lontana dalla porta. Al 18' conclusione di D'Ursi dal limite, palla a giro e parata decisiva di Perucchini che manda in angolo. Il Pescara sembra aver preso in mano il pallino del gioco. Al 30' intervento miracoloso di Bordini che anticipa Ferrari rischiando l'autogol ma impedendo un gol sicuro dell'attaccante biancazzurro.Al 37' ancora un miracolo sulla linea di porta da parte del Teramo che evita il vantaggio del Pescara con Ferrari. Ammonito Illanes.

TERAMO (3-4-3) Perucchini ; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani, Arrigoni, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso. A disposizione: Agostino, D’Ambrosio, Furlan, Ndrecka, De Grazia, Forgione, Papaserio, Rossetti, Viero, Cisco, D’Andrea, Montaperto. All. Guidi.

PESCARA (4-3-3) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. iA disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Memushaj, Diambo, Rauti, Cancellotti, Nzita, Frascatore, Blanuta, Chiarella, Ierardi. All. Auteri.

Arbitro: Virgilio di Trapani.