Teramo - Pescara 0-0: le dichiarazioni post partita di Sebastiani e Auteri

Avrebbe voluto tornare a casa con una vittoria, come i tantissimi tifosi presenti al Bonolis per il derby abruzzese del girone B di serie C. Ma il presidente Sebastiani si prende il punto con filosofia, elogia i supporters del Delfino e glissa (ancora) sulla questione della vendita societaria.

Al Teramo il Pescara gioca una partita dai due volti: primo tempo autoritario, ripresa di sofferenza. “Il risultato è giustissimo, il Teramo nella ripresa grande partita, noi siamo calati, un passetto indietro rispetto al Cesena, ma le motivazioni sono diverse - le parole di Sebastiani - . Partite del genere gli altri le giocano con il coltello tra i denti, devi rispondere allo stesso modo. Il campionato ce lo sta dicendo, bisogna giocare al trecento per cento contro tutti, forse non l'abbiamo ancora capito”.



Nella ripresa partita dura: "Non era facile. Ti aspettano, devi trovare gli spazi, una partita del genere è più difficile per chi prova fare gioco. Ma in generale non abbiamo fatto benissimo. Il punto in queste partite è importante, se non puoi vincerle, non devi perderle. E c’è mancato poco con quel mezzo rinvio nel finale... Il Teramo ha fatto una buona partita e gli faccio i complimenti”.



Mille pescaresi a Teramo, tanti tifosi di casa dall'altra parte. Tifo, atmosfera, cornice di alto livello. “Ringrazio le due tifoserie, che si sono comportate benissimo. Da Pescara in tanti e hanno incitato sempre la squadra. Bella cornice di pubblico per un derby di questo livello”.



Ora la società pensa a qualche iniziativa per riempire l'Adriatico: "I prezzi siano l’ultimo dei problemi. L’incasso di una partita nel Pescara non fa differenze. Siamo già andati incontro alle richieste di fine stagione, ma faremo sicuramente qualche altra iniziativa per il finale di stagione. Ci teniamo che ci sia gente allo stadio: il pubblico in casa all’Adriatico pesa. Ci piacerebbe avere tanta gente sugli spalti e i ragazzi ce la stanno mettendo tutta per avvicinare i tifosi”.



Novità sulla cessione del club agli americani? “Ci sto lavorando, ci sono sviluppi ma la porto avanti personalmente e la definirò prossimamente. Plusvalenze? Non ci sono novità, ma noi siamo molto sereni”.



Il commento di Auteri



Il tecnico biancazzurro commenta il match a due facce del Delfino: “Se l’avessimo sbloccata nel primo tempo, forse loro avrebbero accettato il confronto… Nel secondo tempo abbiamo perso velocità, siamo calati a livello fisico con uno o due elementi importanti. Prima del match non è stato bene Cernigoi. Anche nel gioco dei cambi abbiamo perso qualcosa. Loro molto accorti, si chiudevano con un 4-5-1. Abbiamo provato a trovare dei varchi, ma non siamo riusciti a trovarli. Accettiamo il risultato, anche se nel primo tempo forse c’è un episodio dubbio su Ferrari, un tocco di mano che ha evitato il gol”, le parole dell’allenatore siciliano.

Le scelte iniziali come le spiega? “Rauti e D’Ursi, Veroli e Frascatore, Illanes e Ingrosso, sono tutti allo stesso livello. D’Ursi veniva da una buonissima partita, Rauti viene da un momento di flessione. Ma devono avere tutti la capacità di alternarsi perché hanno tutti grande qualità”.



Sul secondo tempo di sofferenza, Auteri dice: "Abbiamo sempre lo stesso atteggiamento, ma le partite non sono tutte uguali. Il Teramo ha provato sempre a ripartire. Ci hanno chiusi nella ripresa? Non l’ho vista così, siamo calati noi, ma non abbiamo fatto una brutta partita. Nel secondo tempo non siamo stati bravi a destabilizzarli”.



Cos'è successo a Cernigoi, fuori dalla lista dei convocati a poche ore dal derby? “Febbre e vomito, un problema dell’ultimissima ora. Non è Covid, ha un tampone negativo”.