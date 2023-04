Taranto - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Terzultima giornata di stagione regolare per il Pescara. Zeman a Taranto, domani pomeriggio, senza Plizzari, Brosco e Milani. Difesa inedita per il boemo dopo sei partite della sua gestione: il tecnico sembra aver deciso su chi puntare, ma resta ancora un dubbio per la maglia da difensore centrale. Accanto a Mesik potrebbero anche spuntarla gli altri due pretendenti, Boben e Pellacani. Per l’ex Virtus Verona si tratterebbe del rientro in campo in una gara ufficiale dopo oltre sei mesi dallo stop per la rottura dei legamenti. Sommariva tra i pali e Crescenzi a sinistra, le altre due novità.

Non si toccano centrocampo e attacco: Gyabuaa dovrà attendere il rientro, così come i vari Desogus, Cuppone e Delle Monache. “A parte i tre assenti, gli altri stanno bene fisicamente e, spero, anche mentalmente. Tutti possono giocare, ma abbiamo acquisito alcune certezze e non voglio rovinare tutto. E’ stata una buona settimana, Pellacani sta bene e non ha problemi. Può scendere in campo. Per il terzo posto dobbiamo vincere due partite dice la matematica. Per il resto non mi interessa. Gyabuaa sta bene? Per dichiarazione sua, ma non mia. C’è da aspettare un po’. Kolaj? Deve ancora imparare tatticamente. Se la palla la ha il terzino destro non deve sbracciare. Ha fatto assist e belle giocate? Vero, ma ha anche sbagliato un gol fatto”.

Il Taranto è un ostacolo spigoloso: la squadra di Eziolino Capuano ha una difesa granitica e oggi vuole festeggiare in casa la salvezza con qualche settimana di anticipo. “All’andata il Pescara giocò, ma non arrivò alla conclusione. Ho rivisto quella partita in questi giorni – spiega Zeman – . Dobbiamo essere attenti a non farli ripartire. Fanno una buona fase difensiva e poi davanti quello che trovano, trovano. Noi dobbiamo fare una partita a ritmi alti per trovare gli spazi. Stiamo dando continuità. Nell’ultima partita abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non so perché siamo calati nel secondo tempo”. A chi gli fa notare quanto sia diverso dal suo pensiero il calcio proposto da Capuano, Zeman risponde con rispetto e stima del collega campano: “Lo vedevo spesso al bar quando allenavo a Salerno. E’ un lavoratore con le sue idee, crede in quello che fa e sa convincere i suoi giocatori a seguirlo. Poche volte ha avuto squadre per primeggiare, ma quasi sempre raggiunge l’obiettivo”.

Due protagonisti della prima parte di stagione sono finiti in panchina e sembrano ormai lontanissimi dal ritorno nella formazione titolare. Uno è il baby bomber Vergani: “Vale tanto, anche se non dà la sensazione di impegnarsi. Se entra in sintonia con i ritmi dei compagni farà bene”, lo pungola a dovere il boemo, che sull’attaccante pugliese invece dice: “Se ci sono difese chiuse, Cuppone può far male. Ma deve adattarsi alla nostra manovra”. Il terzino sinistro Gozzi anche oggi non farà parte della formazione titolare. Il suo debutto è ancora rinviato. “Tatticamente non mi convince. Ma fisicamente c’è”, liquida la questione Zeman.