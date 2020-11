Primo tampone negativo per Ledian Memushaj, adesso il Pescara spera. Il giocatore albanese è infatti risultato negativo al Covid. Se anche domani (25 novembre) il test dovesse dare lo stesso esito, il centrocampista biancazzurro potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già da giovedì 26 e, soprattutto, essere a disposizione di mister Oddo per la gara di sabato contro il Pordenone all'Adriatico.

Memushaj è stato posto in isolamento precauzionale dopo un caso di positività riscontrato nella Nazionale albanese. In base al protocollo federale, Ledian ha dovuto saltare la trasferta di Ferrara con la Spal. Nel frattempo, però, ha continuato a svolgere la preparazione atletica, facendo lavoro differenziato.