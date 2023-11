Striscione per Giulia Cecchettin all'Adriatico in Pescara-Cesena

La partitissima di Serie C tra Pescara e Cesena passerà alla storia sportiva della città dannunziana per l'acclarata crisi del Delfino, andato ko ancora una volta nell'impianto amico (5 punti in 8 partite) ma ha riservato una bella iniziativa da parte dei tifosi che solitamente occupano il settore Distinti.

La gara Pescara-Cesena, big match del Girone C, si è disputata proprio nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in data 25 novembre, e sugli spalti è stato mostrato dai supporters pescaresi uno striscione eloquente: "Mai più! Giulia"

Il riferimento chiaro è all'ultimo, tragico episodio di cronaca: il femminicidio di Giulia Cecchettin, alla quale l'abruzzese Gaia Sabbatini ha dedicato la sua ultima vittoria. Proprio nel giorno in cui il presunto assassino, l'ex fidanzato Filippo Turetta, è rientrato in Italia (tra le polemiche), anche il mondo del calcio non ha dimenticato una tematica così importante. Ed i tifosi del Pescara, sempre sensibili, non hanno fatto mancare il proprio messaggio.

Un lungo applauso per non dimenticare Giulia e tutte le vittime di femminicidio si è registrato in tutti i campi italiani. Di fronte alla violenza di genere non si può rimanere in silenzio: per questo la FIGC ha promosso su tuttigli stadi prima delle partite del fine settimana, dalla Serie A ai campionati giovanili, un momento in cui le calciatrici, i calciatori e il pubblico possano condividere il ricordo di chi è stata vittima di questa tragedia. Una condivisione rumorosa che vuole contribuire a rendere ancora più forte e chiaro il grido di denuncia verso questi orribili crimini. Interpretando il sentimento diffuso in tutto il Paese e riconoscendo la responsabilità del ruolo che lo sport ha assunto nella società civile, il mondo del calcio si è mosso compatto contro la violenza sulle donne, attivando diverse campagne di comunicazione e aderendo ad iniziative istituzionali, anche grazie al coinvolgimento di testimonial, con l’obiettivo di sostenere chi è vittima di questi reati e di promuovere percorsi educativi basati sul rispetto e sulla parità di genere.



“Uniamo la nostra voce al grido di tante donne vittime di violenza – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – la FIGC e l’intero mondo del calcio vogliono fare la propria parte per contribuire all’eliminazione di questi orribili crimini e per costruire un vera cultura del rispetto, soprattutto educando i giovani”.