I tifosi del Pescara ricordano Domenico Rigante con cori e uno striscione [VIDEO]

In occasione dei 9 anni dalla morte di Domenico Rigante, storico ultras del Pescara Calcio, i tifosi biancazzurri lo hanno voluto ricordare esponendo sul ponte del mare uno striscione che recita "Domenico nel cuore" e intonando alcuni cori in suo onore.

Il video che documenta questo toccante e significativo flash mob è stato postato dal consigliere regionale Antonio Blasioli sul suo profilo Facebook, scrivendo anche questo breve commento: "I brividi. Un abbraccio alla famiglia di Domenico".

Rigante fu ucciso la sera del 1° maggio 2012, a soli 24 anni. La sua morte destò in città una grandissima commozione, e avvenne tra l'altro nella stagione in cui il Pescara era allenato da Zdenek Zeman: al termine di quel campionato, dove il Delfino arrivò primo, la squadra avrebbe conquistato la sua penultima promozione in Serie A.