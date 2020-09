Altro arrivo in casa Pescara: Stephane Omeonga è un giocatore biancazzuro

Altro arrivo in casa Pescara: il belga Stephane Omeonga è un giocatore biancazzuro. Ha siglatoun contratto triennale. Classe 1986, è cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht ed è una mezz’ala duttile perché può agire anche da regista.

È stato prelevato a titolo definitivo dal Genoa, anche se ha trascorso l'ultimo anno tra Cercle Brugge e Hibernian. Con la maglia rossoblu ha collezionato 22 presenze in serie A tra il 2017 e il 2019. In precedenza, 30 presenze nell’Avellino in B durante la stagione agonistica 2016-2017.