"Stasera mi tuffo": in tutti gli store digitali la canzone di Ciuffo, la mascotte del Pescara Calcio

Non arriva dal campo o dal calciomercato la prima, grande novità del nuovo anno per l'universo biancazzurro del Pescara Calcio. Arriva dalla....musica!

Ciuffo, la nuova mascotte del Pescara Calcio, che ha debuttato proprio in questa stagione, dal 1 gennaio 2024 è presente in tutti gli store digitali con la sua prima canzone intitolata “Stasera mi tuffo”. Si tratta di una grande novità, che i tifosi biancazzurri hanno avuto modo di ascoltare in anteprima allo Stadio Adriatico nei pre-partita e durante i giri di campo con le piccole promesse del calcio o durante i numerosi eventi con l’immancabile presenza di Ciuffo, interpretato da due gemelli - tifosissimi del Pescara ma che preferiscono restare anonimi - e già diventato una sorta di icona. In molti già cantanticchiano il motivo e dal primo giorno del nuovo anno solare il brano può essere condiviso su tutti i social ed ascoltato su tutte le piattaforme digitali Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer e tante altre.

La canzone, pubblicata dall’etichetta discografica Ondesonore Records, è interpretato da Francesco Altobelli, che è anche l’autore e compositore del brano che accompagna sempre la mascotte in ogni evento. La presenza di Ciuffo non passa inosservata: in questi mesi ha incitato la squadra a bordo campo ed è amatissimo da grandi e piccini. Il Pescara a livello di comunicazione a tutto tondo si conferma club all'avanguardia, a dispetto di una situazione di classifica non in linea coi desiderata dei tifosi.

Ecco il testo:

CIUFFO – STASERA MI TUFFO (F. ALTOBELLI)

Tutti mi chiamano Ciuffo

Io corro di brutto

Stasera mi tuffo

No non posso aspettare

non posso aspettare

Io voglio gridare

Sempre più forte

Insieme a te

Dai Forza pescara

Salta con me

Senti gli spalti tremare

La curva ondeggiare

Come un’onda del mare

Che bello tifare

Siete gente di mare

Mi sento a mio agio

E voglio vincere con te