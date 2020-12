Nuovo staff tecnico per il Pescara, ecco chi affiancherà Breda. Da ieri la prima squadra del Delfino è stata affidata all'allenatore veneto, nato a Treviso il 21 ottobre 1969. Con il mister arrivano a Pescara Vincenzo Melidona come collaboratore tecnico e Donatello Matarangolo come preparatore atletico.

Inoltre Guido Nanni, già in biancazzurro nella seconda stagione di Zdenek Zeman, sarà il preparatore dei portieri. Sempre nello staff tecnico saranno presenti Felice Mancini con qualifica di allenatore in seconda, Diego Labricciosa match analyst e Francesco Petrarca recupero infortunati.