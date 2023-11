Squalifica Curva Nord, il Pescara non farà ricorso

Il Pescara ha deciso di non procedere per il ricorso avverso la squalifica della Curva Nord in occasione della gara interna contro l'Olbia. La squalifica era stata determinata da quanto accaduto in occasione di Lucchese-Pescara (leggi qui) ma il sodalizio biancazzurro, che aveva inoltrato preannuncio di reclamo con rito ordinario, dopo lo studio delle carte e la visione degli atti ha preso la decisione di non presentare ricorso. Lo ha confermato l'avv. Flavia Tortorella. La valutazione approfondita ha portato alla valutazione finale poichè non ci sono i margini per incartare un ricorso che possa avere delle chances alte di accoglimento. Dunque, quella contro il Cesena sarà l'ultima gara interna di campionato con la Curva Nord regolarmente aperta. Prima della partita con l'Olbia, nella quale si sconterà la sanzione, ci sarà l'impegno di Coppa Italia contro il Latina.

Per la partita con i sardi, tuttavia, anche le frange di tifoseria organizzata che occupano gli altri settori diserteranno gli spazi in segno di solidarietà e vicinanza con i gruppi della Nord. E' il caso ad esempio del CWY TSALAGI che ha diramato un comunicato in tal senso: "SIAMO TUTTI PESCARESI: tifiamo la stessa squadra, amiamo gli stessi colori, andiamo insieme in trasferta sopportando gli stessi rischi e sacrifici. Non possiamo quindi accettare un'assurda disposizione di un Giudice Sportivo che, per colpire il comportamento di alcuni, condanna e penalizza un intero settore della tifoseria pescarese (e solo quel settore) per fatti avvenuti a 500 km dall’Adriatico. A Lucca non c’era solo la Curva Nord. C’era tutta Pescara. C’erano tutti i tifosi biancazzurri. C’eravamo anche noi! A questo punto ci dichiariamo ugualmente colpevoli alla stessa stregua dei tifosi della Curva Nord presenti o assenti in quel di Lucca e, qualora venisse confermata la chiusura della Curva Marco Mazza in occasione della prossima partita con l’Olbia, il gruppo CWY TSALAGI diserterà gli spalti in solidarietà con chi sarà costretto a non assistere alla partita per la sola colpa di occupare il settore più caldo della tifoseria"