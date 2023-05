Lo Sporting Pianella si aggiudica il campionato under 17

Lo Sporting Pianella si aggiudica il titolo di campione provinciale under 17. Si conclude dunque con il coronamento di un sogno la stagione calcistica della compagine vestina, dopo un campionato esaltante e mai messo in dubbio, visti i risultati raggiunti gara dopo gara. I ragazzi e lo staff sono stati premiati dalle massime autorità federali al termine dell’ultima partita ufficiale, a Torre de’ Passeri. Presente, in qualità di delegato del neo sindaco Manella, il consigliere comunale Davide Berardinucci.

In un comunicato, la società del presidente Paolo Morelli plaude "a tutti i ragazzi e ai loro allenatori, Matteo Fiore e Matteo di Girolamo, nonché al preparatore dei portieri Massimo D’Alberto, tutti sotto la sapiente regia del responsabile del settore giovanile Luigi Mariotti, e del dirigente accompagnatore Roberto Tavani".

Ma non finisce qui: lo Sporting Pianella, infatti, ha aggiunto in bacheca anche un altro prestigioso traguardo, cioè la prima posizione in classifica della “Coppa Disciplina”, dimostrandosi, con ampio margine sulle inseguitrici, la squadra più corretta del girone: ciò, forse anche più di quanto ottenuto in ambito sportivo, genera "un grande sentimento di orgoglio. Un ringraziamento ai ragazzi per aver rappresentato al meglio Pianella", conclude la nota della società.