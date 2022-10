Festa dello sport a Piazza Salotto con la campionessa della ritmica Savrayuk

"Mi sono messa a disposizione dei giovani e delle persone per far capire quanto sia importante la pratica dello sport. A Pescara è stato bellissimo: siamo entrati praticamente nelle case di tutti, da Piazza Salotto, per regalare ai più piccini delle dimostrazioni di tutti i tipi di sport. E' importante, non sempre si ha la possibilità di poter provare tutte le discipline, noi gliela diamo. Ed è stupendo vederli mentre scoprono discipline nuove e si divertono. La mia carriera? Sono soddisfatta di quello che ho fatto e delle medaglie olimpiche, che restano tutte nel mio cuore. All'Abruzzo sono legatissima perché alle Olimpiadi di Pechino la mia compagna di squadra era Fabrizia D'Ottavio, e siamo sempre in contatto. Ma non solo: ho vissuto un panno a Chieti perché mio marito (il cestista Davide Bozzetto, 33 anni) ha giocato per una stagione nel Chieti Basket". Così Angelica Savrayuk, ginnasta dell'Aeronautica Militare nella specialità della ritmica, campionessa mondiale a squadre della specialità nel 2009, 2010 e 2011 e bronzo olimpico a Londra nel 2012, ospite ieri del Road Show di Sport e Salute arriva a Pescara. La Savrayuk è una delle Legends che stanno girando l'Italia per diffondere la cultura dello sport tra i più giovani. Con lei c'era anche il campione della scherma Andrea Sanzo, che chiuse la sua carriera agonistica vincendo una medaglia ai Giochi del Mediterraneo del 2009, proprio nella città adriatica. "La ricordo con grande affetto, fu un grandissimo evento. Questa città e questa regione possono ospitare ancora tanti grandi eventi. Sport e Salute sarà al fianco dell'Abruzzo, una grande regione che merita rispetto e vicinanza delle istituzioni".

Ieri Piazza Salotto era diventata un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri. Attraverso il Road Show, Sport e Salute lavora per avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo stesso tempo valorizzare associazione, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro un’importante occasione di visibilità. Domenico Scognamiglio, responsabile di Sport e Salute Abruzzo: "Siamo soddisfatti, c'è stata grande partecipazione del Comune di Pescara e grande coinvolgimento delle scuole e delle società sportive cittadine, che ci hanno accompagnato in questa bellissima festa dello sport. Vogliamo diffondere lo sport in tutti i suoi valori e con tutti i suoi benefici. Per farlo, dobbiamo andare tra la gente e nelle scuole".