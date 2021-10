Spoltore-Virtus Cupello 2-0, impresa dei pescaresi: capolista ko

Uno-due micidiale dello Spoltore negli ultimi dieci minuti: la Virtus Cupello regina imbattuta dell'Eccellenza deve alzare bandiera bianca al Caprarese. Finisce 2 a 0 per la squadra di Del Gallo, brava a contenere la capolista per 80' e poi ad infliggere i due colpi da ko con Colecchia e con il bomber Sparvoli, arrivato all'8° centro stagionale. Decisivo il rientro dell'esperto Di Camillo dopo la squalifica e dell'attaccante Zazasm, fuori da settimane. Uno Spoltore che rasenta la perfezione mentre la squadra di Carlucci, un po' stanca dopo la corsa sfrenata delle prime giornate, ha pagato a caro prezzo stavolta le assenze pesanti di Margagliotti e Capitoli. Non è bastato il rientro di Marinelli in attacco. Cupellesi ancora in testa, ma alle spalle la concorrenza aumenta. Spoltore in acque tranquille e con il morale alle stelle.

Il tabellino

Reti: 36’st Colecchia, 45’st Sparvoli

SPOLTORE: Palena, Di Renzo, Zanetti, Di Camillo, Zazas, De Vincentis (33’st Sichetti), Selvallegra, Belli, Frosina (12’st Colecchia), Sparvoli (47’st Chiacchiaretta), Planamente. A disposizione: Cipriani, Di Tanna, Vitale, Tiberi, Luciani, Colasante. All.: Del Gallo

V. CUPELLO: Di Vincenzo, Caniglia, Berardi, Troiano, Felice, Cardinale, Conti, Ruzzi (17’st Racciatti), Marinelli (49’st Torricella), Colitto, Napolitano (23’st Tafili). A disposizione: Di Giacomo, Di Ninni, Donatelli, Scopa. All.: Carlucci

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo (Habazaj de L’Aquila e Aspite di Chieti)

Ammoniti: Caniglia (VC), Marinelli (VC), Napolitano (VC), Zanetti (S), Sparvoli (S), Planamente (S)