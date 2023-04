L'Under 17 dello Spoltore alle semifinali per il titolo regionale

La squadra sotto età di mister Luca Febo continua a macinare vittore. La formazione Under 17 dello Spoltore si è qualificata aritmeticamente alle semifinali regionali con due giornate di anticipo, giocando sotto età rispetto alle altre formazioni. La vittoria ottenuta ieri a Vasto contro la Bacigalupo per 4-3 racchiude alla grande il percorso di crescita intrapreso dalla formazione di Febo, che punta con determinazione a mantenere il primo posto anche in questa seconda fase e andare a giocarsi il titolo regionale da protagonista. Se le imprese di questa squadra sono evidenti a tutti, i dati raccolti dimostrano ancora di più il potenziale della compagine azulgrana: con 25 reti realizzate è il miglior attacco.

Le qualità di certo non mancano a questa compagine che vanta anche un solido reparto difensivo. Una vera e propria corazzata per un gruppo che sta disputando anche il campionato Under16. A una giornata dal termine della regular season sono il lotta per arrivare a disputare le semifinali regionali anche lì anche grazie all'innesto di tanti elementi classe 2008. Insomma anche qui i giovani del patron Sabatino Pompa vogliono fare la storia.