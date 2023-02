Spoltore, Under 15 da record: storico accesso alla Fase Elite

Quattordici vittorie, tre pareggi, una sola sconfitta, 52 gol fatti (miglior attacco) e 14 reti subite (terza miglior difesa). Questo il ruolino di marcia della formazione schiacciasassi Under 15 dello Spoltore che, all'esordio nel campionato regionale, ha vinto il proprio girone con tre punti di vantaggio sull'Aquila Soccer e sei sullo Scacco Matto Tagliacozzo, guadagnando così la qualificazione alla fase Élite. Un risultato che acquista valore doppio se si considera che i giovani azulgrana, allenati da Piero Zuccarini, sono stati inseriti nel girone aquilano e non in quello pescarese, costringendo la squadra a lunghe e insolite trasferte.

L'orgoglio del presidente Pompa

Un risultato che soddisfa il presidente Sabatino Pompa: "Sono orgoglioso dei risultati di questi ragazzi e degli altri gruppi giovanili che stanno ben figurando dappertutto. Un plauso va al tecnico Piero Zuccarini, che da anni fa parte della nostra famiglia e che riesce a valorizzare e motivare tutti i ragazzi. Un grande mister che riesce a trasmettere anche importanti valori morali ai giovani. E poi non dimentichiamo il lavoro del responsabile del settore giovanile Loris Masciovecchio, autentico collante tra tutte le nostre formazioni e importantissimo talent scout".