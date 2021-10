Spoltore-Penne 2-1, Del Gallo vince un altro derby e vola in classifica

Lo Spoltore si prende un altro derby dopo quello di Città Sant'Angelo: 2 a 1 al Penne sul proprio campo e altro balzo in classifica. Dall'altra parte, la squadra di Iodice sprofonda in classifica e adesso è in crisi vera. La squadra dell'ex Del Gallo la sblocca subito: al 6' punizione dal limite dell'area, calcia Sparvoli che trova il fortunato tocco del vestino Rossi in barriera. D'Amico è spiazzato.

Il Penne è in partita e reagisce bene, spinto dal suo leader Cacciatore. Al 23' gli ospiti infatti pareggiano. Proprio Cacciatore inventa una corridoio per Guerra sulla sinistra, il numero sette pennese si ritorva solo davanti a Palena e in diagonale fa 1-1. Prima del riposo, il Penne sull'asse Cutilli-Cacciatore-Cellucci mette ancora Guerra davanti alla porta, ma l'attaccante spara sopra la traversa.

Nella ripresa, lo Spoltore accelera e prende il sopravvento, creando almeno cinque occasioni per tornare in vantaggio. Lo ga, però, e meritatamente, al 24': Sparvoli dalla sinistra mette un traversone pericoloso che spaventa Leone, frettoloso nella deviazione che inganna tutti, compreso il proprio portiere. Il Penne esce dalla partita e resta anche in dieci alla mezzora per il secondo giallo preso da Mennillo, che ferma con la mano una ripartenza dello Spoltore. La squadra di Del Gallo non ne approfitta per chiudere la contesa in anticipo e soffre nel finale, quando perde il capitano Di Camillo (anche lui secondo giallo) e chiude in dieci nel recupero. Ma il successo è blindato e la festa può iniziare.