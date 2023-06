Lo Spoltore presenta il nuovo progetto per il settore giovanile

Prende ufficialmente forma il nuovo progetto del settore giovanile e scuola calcio dello Spoltore. Sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 22 giugno alle 18.30 nella piazzetta del Centro Commerciale L'Arca di Spoltore, il nuovo percorso che coinvolgerà i tanti giovani del territorio e dell'intera area metropolitana. Il patron, Sabatino Pompa ha dichiarato: “Il nostro settore giovanile e la scuola calcio, sono la parte più importante del nostro progetto, della nostra visione sul futuro, anche in ottica prima squadra. Vogliamo dare, a tutti i ragazzi che verranno da noi, un piccolo sogno, la possibilità di crescere e migliorare, l’opportunità di giocare in un ambiente sano ed equilibrato”.

A occuparsi di questo settore sarà il neo direttore generale Sandro Spadafora, che ha precisato: “Dovremo essere bravi a presentare il nostro progetto ai ragazzi, non faremo false promesse, vogliamo proporgli un percorso che si distingua il più possibile dagli altri e che cerchi di far crescere tutti. Dopo ci sarà chi arriverà a giocare magari in prima squadra e chi invece da altre parti, l’importante è che chi seguirà il nostro percorso dovrà portare un imprinting basato sull’educazione, rispetto e fair play, oltre che sulle capacità tecniche e tattiche che aiuteremo a fargli sviluppare”.