Lo Spoltore Calcio respinge le dimissioni di mister Donato Ronci

Torna il sereno a Spoltore dopo 72 ore concitate. L'indomani della vittoria esterna di Città Sant'Angelo per 2-1 era infatti arrivata la decisione di mister Donato Ronci di rassegnare le dimissioni da capo allenatore della prima squadra in seguito al ricorso annunciato dalla Renato Curi Angolana, che ha rilevato un errore nelle sostituzioni effettuate dalla squadra spoltorese. Il team di Ronci ha chiuso l'incontro con solo due fuoriquota ed il tecnico si era assunto tutta la responsabilità dell'accaduto.

Lo Spoltore Calcio ha infatti rinnovato la piena fiducia al tecnico Donato Ronci ,rigettando le sue dimissioni "nonostante l'episodio gravissimo di domenica, che costerà la sconfitta a tavolino", si legge nel comunicato stampa diramato dal club, "Sabatino Pompa e i suoi soci non hanno mai messo in discussione l'operato del tecnico e del suo staff", prosegue la nota, a"lcune circostanze hanno portato a commettere un errore inusuale, ma questo di certo non può inficiare su quanto di buono è stato costruito, alla luce anche della prestazione positiva di tutta la squadra che aveva portato alla successo sul campo. Certi che questo rimarrà un episodio isolato andiamo avanti uniti verso un unico obiettivo: la salvezza e la conseguente permanenza nel massimo campionato regionale".