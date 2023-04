Spoltore, un poker d'oro per la salvezza

Lo Spoltore vince agevolmente contro l'ormai retrocesso Lanciano e, grazie alla concomitante sconfitta del Castelnuovo, esce dalla zona play out. Ma la copertina se la prende il giovane Tommaso Gabriele: il classe 2007 ha impiegato circa quindici minuti per bagnare il suo esordio nel campionato di Eccellenza con il gol. Con lui hanno esordito anche Edoardo Marini (portiere) e Simone Di Lorito (difensore centrale) entrambi 2006. E poco dopo ha fatto l'ingresso in campo anche Francesco Camplone (2005), che aveva già debuttato da titolare in Coppa Italia contro L'Aquila. Tornado alla gara il Lanciano arriva al 'Caprarese' con i soli undici titolari. Dopo un avvio al piccolo trotto lo Spoltore inizia a collezionare palle gol. Al minuto 35 i frentani rimangono in inferiorità numerica a causa del rosso rifilato da Federico Di Caro di Chieti a Bodo. Il primo giallo per un brutto fallo su Liguori, il secondo per le veemente proteste. Al minuto 41 Francesco Pontillo porta in vantaggio i suoi con un gol di pregevole fattura, arrivando così a quota dieci gol stagionali. Nella ripresa Selvallegra al termine di una bella azione corale realizza il 2-0 (ottavo centro). Pastore perde la testa e strattona l'arbitro che lo manda anzitempo sotto la doccia, lasciando i suoi in nove uomini. Pontillo si trasforma in uomo assist e, dopo aver seminato il panico della difesa ospite, serve a Liguori un pallone da spingere in porta: il numero dieci non si fa pregare realizzando così il 3-0. Mister Morelli a quel punto decide di far rifiatare alcuni uomini importanti e lancia in campo i gioiellini Marini, Di Lorito, Gabriele e Camplone, e regala minuti preziosi anche a Planamente, al rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box. Al minuto 73 arriva la gioia del gol per il 16enne Tommaso Gabriele. Un gol dal significato importante per la società di Sabatino Pompa, che da sempre punta sui giovani tantissimi giovani della 'cantera' azulgrana. La formazione di mister Di Camillo, oggi in tribuna perché squalificato, esce così dalla zona calda, ma guai ad abbassare la guardia. A 180 minuti dal termine Castelnuovo e Alba Adriatica sono ad un solo punto di distanza. E tra sette giorni derby insidioso contro la Renato Curi Angolana, da non sbagliare assolutamente prima dell'ultima gara di campionato contro l'Alba Adriatica.

Spoltore Lanciano 4-0: il tabellino

Reti: 41° Pontillo 51° Selvallengra 52° Liguori 73' Gabriele.

Spoltore: Palena (66' Marini), Ciccotosto, Zanetti, Luciani, Buonafortuna (59' Di Lorito), Terrenzio, Selvallegra (59' Gabriele) Ewansiha, Pontillo (59' Planamente), Liguori (66' Camplone), Pistola. A disposizione: De Vincentiis, Ricci, Rossetti, Colasante. Allenatore: Morelli.

Lanciano: Iammarino, Leone, Giangiacomo, Mecarini, Pastore, Bodo, Fragassi, Valdes, Belloisi, Pugliese, Silverii. Allenatore: Daleno.

Arbitro: Di Caro di Chieti.

Ammoniti: Pastore (L); espulsi Bodo (L) Pastore (L).