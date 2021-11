Spoltore - Il Delfino Curi Pescara 2-2, derby batticuore

Pareggio pirotecnico al Caprarese di Spoltore dove gli uomini di mister Bonati ottengono un pari insperato, dopo essere stati sotto 2-0 e aver trovato il pari con le reti di Tamborriello e Starnieri in pieno recupero. A partire meglio sono i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Sparvoli e Selvallegra, poi è quest'ultimo, al 37esimo, a sbloccare la contesa servito ottimamente dall'ex Planamente. La ripresa inizia come peggio non si può, al quarto Sparvoli semina tutti e firma il 2-0.

Il Delfino risponde con la punizione di Di Stefano, facile per Palena. Alla mezz'ora, Calore esce a valanga su Sparvoli e salva i suoi dal 3-0. È la chiave della gara, perché Gobbo, al 91', chiama all'intervento Palena, Tamborriello sulla ribattuta non sbaglia e riapre la contesa. Al quinto di recupero è Starnieri a trovare il centro del pari. Termina dunque cosi, un punto d'oro per la squadra di Bonati per come si era messa la gara.