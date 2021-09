Spoltore fuori dalla Coppa Italia, il Giulianova domina e vince 3 a 0

Un discreto primo tempo non basta allo Spoltore per uscire con un risultato positivo dal campo del Giulianova e passare il primo turno di Coppa Italia. Dopo l'1 a 1 dell'andata, partita senza storia oggi pomeriggio: i giallorossi di casa vincono 3 a 0 e si qualificano. Vantaggio prima dell'intervallo, poi un secondo tempo dominato, con i gol di Di Giuseppe e Africani e il rigore parato da Palena a Cappelli a metà ripresa. Finale nervoso al Castrum: Del Gallo espulso prima del fischio finale dopo il tris giuliese. Ora per Di Camillo e compagni testa al campionato.

Il tabellino:

Giulianova: Boccanera, Leonci, La Barba, Giglio, Rinaldi, Cappelli, Di Giuseppe, Di Paolo, Persiani, Traini, Maffione. A disp. Pineto, Tribuiani, Iacovoni, Sciarretta, Coia, Di Domenicantonio, Sciarretta, Cisse Papà, Africani, Bala. All. Cerasi.

Spoltore: Palena, Connestari, Scardetta, Di Camillo, Zazas, Vitale, Selvallegra, Tiberi, Petito, Cedrez, Sparvoli. A disp. Cipriani, Sichetti, Di Tanna, De Vincentiis, Sborgia, Luciani, Belli, Planamente, Chiacchiaretta. All. Del Gallo.

Arbitro: Iheukwumere dell'Aquila.

Reti: 44' p.t. Giglio, 14' s.t. Di Giuseppe, 48' s.t. Africani

Note: espulso Del Gallo al 48' s.t. per proteste