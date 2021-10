Spoltore, domani esame di maturità a Giulianova

Dopo aver vinto due derby consecutivi, lo Spoltore si misura domani pomeriggio con l'esame-Giulianova - quarto in classifica con 13 punti - nella settimana giornata di Eccellenza.

La squadra di Del Gallo ricorda ancora bene la pesante sconfitta (3-0 dopo l'1 a 1 dell'andata) d'inizio stagione, in Coppa, contro i giallorossi... “Il Giulianova lo conosciamo bene, avendolo incontrato in Coppa Italia ad inizio stagione. La più brutta sconfitta della mia gestione qui a Spoltore. Loro hanno elementi giovani ma molto importanti. Noi arriviamo bene alla partita e vogliamo giocarcela alla pari”.

Contro il Penne una ripresa super, ma tanti gol sprecati: manca un bomber "alla Del Gallo" a questa squadra? “Penso che stiamo giocando dall’inizio senza Petito e Sborgia, con Di Camillo che ha avuto parecchi acciacchi. Zazas infortunato dopo poche settimane. Con tutti gli elementi a disposizione, potremmo compiere un gran salto di qualità. Con loro saremo più competitivi”.

Di Camillo out per squalifica, nessun rientro alle porte per domani: “Gli infortunati non recupereranno per domenica, ma dalla prossima speriamo di averli a disposizione anche se non dall’inizio. Il mercato? Sono contentissimo della squadra costruita ad inizio anno, ma se ci sarà qualche opportunità saremo attenti. Vogliamo fare bene e valorizzare i nostri ragazzi”.