Spoltore, domani gara spartiacque contro il Casalbordino

Archiviata la sconfitta di Cupello mister Daniele Di Camillo si è tuffato sul prossimo impegno. La sfida con il Casalbordino arriva in un momento particolare della stagione. I giallorossi nelle ultime cinque giornate hanno collezionato tre vittorie, un pari, a Sambuceto giocando gran parte della gara in inferiorità numerica e addirittura gli ultimi dodici minuti in nove contro undici, perdendo solo ad Avezzano. Una vittoria contro l’Angolana, l’ottimo pareggio contro il Giulianova e due sconfitte contro Penne e Cupello, lo score di Daniele Di Camillo da quando siede sulla panchina azulgrana.

“Il Cupello ha fatto un pochino meglio rispetto a noi nel turno infrasettimanale. Noi abbiamo sbagliato troppi appoggi, anche i più semplici, ma eravamo a venti minuti dalla fine ancora sullo 0-0, bisognava portare a casa il punto”. Sulla partita di domani contro un Casalbordino in salute. “Il Casalbordino arriva che è in un gran momento di forma mentre noi tra infortuni, Covid e squalifiche non siamo messi benissimo, anche se ripongo molta fiducia nei ragazzi che in questi giorni stanno dando molto. Sono sicuro che usciremo presto da questa situazione”.

Sugli indisponibili. “Ricci ha superato il Covid ma farà la visita solo martedì, quindi domani sarà ancora out. Zazas deve scontare ancora un turno di squalifica e infine Colecchia è da valutare. Contro il Casalbordino sicuramente non ci sarà, aspettiamo gli esami strumentali per sapere di cosa effettivamente si tratti”.

I convocati per Spoltore - Casalbordino

Portieri: Cipriani, Palena

Difensori: Connestari, De Vincentiis, Di Tanna, Di Renzo, Zanetti

Centrocampisti: Belli, Di Camillo, Ewansiha, Frosina, Luciani, Sborgia, Selvallegra, Tiberi

Attaccanti: Chiacchiaretta, Colasante, Orlandi, Petrarulo, Planamente