Spoltore, l'Under 15 è campione provinciale

La formazione Giovanissimi Under 15 dello Spoltore Calcio si è laureata Campione Provinciale 2021-22. I ragazzi guidati dal tecnico Piero Zuccarini, con la vittoria per 5-0 sul Rosciano, hanno chiuso il girone promozione in testa. Titolo che permette di acquisire il diritto di partecipare al campionato regionale e che fa il ‘double’ con la vittoria della formazione Under 17.

La vittoria assume un significato maggiore se si considera che i ragazzi del presidente Sabatino Pompa hanno affrontato il campionato, e la successiva fase promozione, con una rosa sotto età rispetto alle altre contendenti. Un traguardo davvero importante per la squadra che in nove mesi è diventata un gruppo forte e coeso, grazie al lavoro dell’allenatore, del responsabile del settore giovanile Loris Masciovecchio, il preparatore portieri Umberto Primavera, e dei collaboratori Francesco Fasciani, Pierluigi Marino, Andrea Collanto, Massimo Pantaleone e Piergiorgio Palladoro.

La rosa: Amicantonio, Agostinone, Ammazzalorso, Candeloro, Centi, Ciccotelli, Collalto, D’Agostino, D’Alessandro, D’Arenzo, De Luca, De Rosario, Desiderioscioli, Di Rocco, Falletta, Ferrante, Fiorile, Incollingo, Lancieri, Leone, Minò, Orioli, Paduano, Palladoro, Pantaleone, Papa, Pesce, Pezzi, Piccioni, Ricci, Ronci, Romanelli, Rotondi, Surricchio, Tolmino, Urbano.