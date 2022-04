La Pasqua benefica dello Spoltore al fianco dell'Agbe

Lo Spoltore Calcio sostiene l'Agbe. Questa mattina il presidente dell'Associazione Genitori Bambini Emopatici, Achille Di Paolo Emilio, ha consegnato le uova solidali che le famiglie degli iscritti e i dirigenti dello Spoltore hanno acquistato per contribuire alla causa dell'associazione, che da oltre venti anni si occupa di aiutare e sostenere i piccoli pazienti e i loro genitori.

"Innanzitutto vogliamo ringraziare il buon cuore di tutte le famiglie dei nostri ragazzi che non hanno esitato a sposare questa causa. Abbiamo gettato le basi per nuove iniziative da fare in futuro", così il presidente del sodalizio azulgrana Sabatino Pompa.

"Abbiamo accolto l'appello di Achille Di Paolo Emilio e siamo molto contenti di aver dato il nostro piccolo contributo in favore di questa associazione che è sempre in prima linea per sostenere i bambini e le rispettive famiglie".