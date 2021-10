Lo Spoltore non finisce mai, Sparvoli riprende l'Avezzano: 3-3

Luca Sparvoli festeggia i suoi 28 anni allo stadio Dei Marsi rifilando una tripletta all'Avezzano e agganciando il collega marsicano Dos Santos in testa alla classifca cannonieri dell'Eccellenza. Partita scoppiettante e dalle mille emozioni, anche se Del Gallo arriva in Marsica senza Sborgia, Petito e Colecchia, e con Zazas solo in panca per precauzione. Unica novità il rientro di Belli dopo l'infortunio. Pescaresi subito avanti con un rigore del bomber, poi esce la squadra di casa che ne segna tre all'intervallo.

Lo Spoltore non si abbatte e macina gioco in una ripresa da grande squadra. Sparvoli segna ancora dal dischetto e accorcia, poi trova il pari a 5' dalla fine con un tocco morbido sul portiere in uscita e fa esplodere la festa dei suoi. Un punto pesante, il secondo 3 a 3 consecutivo, ma centrato su un campo durissimo e contro una delle principali candidate alla promozione in D.

Tabellino:

Marcatori: 1' Sparvoli (S, rig.), 3' Pendenza (A), 9' Dos Santos (A), 42' Dos Santos (A, rig.), 53' (rig.) e 84' Sparvoli (S).