Lo Spoltore pronto per il derby contro il Montesilvano: "Partita importantissima"

Il tecnico Del Gallo sfida la sua ex squadra: "Tanti ricordi, ma adesso contano solo i tre punti". Petito e Sborgia out per infortunio

Non c'è tempo di godersi il pari show di Avezzano. Lo Spoltore domani alle 15 allo stadio Caprarese torna in campo per il turno infrasettimanale contro il 2000 Calcio Montesilvano, quarta giornata di Eccellenza: un derby che vale punti pesanti per la salvezza. “Al Dei Marsi è stata una bella soddisfazione pareggiare in quel modo - ha detto Alessandro Del Gallo, tecnico spoltorese - , siamo stati bravi e ci abbiamo sempre creduto. E' stato un piacere veder giocare i ragazzi nel secondo tempo. Un risultato arrivato attraverso il gioco. Ma ora spostiamo l'obiettivo, c’è la partita più importante: il derby contro il Montesilvano”.

Del Gallo a Montesilvano (ex Acqua&Sapone) ha chiuso la carriera da giocatore e iniziato quella da allenatore. Una sfida dal sapore particolare: “Ci saranno tanti ricordi del passato per me, ma lì è cambiato tutto adesso. Non pensiamo ai sentimenti, ma a fare una grande partita. I ragazzi lo sanno. Il 2000 Calcio ha entusiamo, viene da una vittoria e ha giovani molto bravi, del loro vivaio. Dovremo dare tutto per prenderci questi tre punti in palio”.

Petito e Sborgia out domani pomeriggio, Del Gallo spera di recuperare altri giocatori in dubbio: “Non li recuperiamo, proveremo a farcela con Zazas e Di Camillo, forse Colecchia. Dovremo valutare ancora delle cose con il mio staff”.