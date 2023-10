Spal-Pescara, sarà esodo di tifosi biancazzurri. Ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo l'impegno in Coppa Italia, anche se poi hanno giocato tutte le cosiddette seconde linee, che il Pescara è già chiamato a scendere in campo per un turno di campionato davvero importante. L'occasione è offerta dalla sfida di Ferrara alla Spal, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18 allo stadio Mazza, ed i biancazzurri non saranno soli in Emilia Romagna perchè saranno accompagnati da oltre mille tifosi. L'avvio sprint della banda Zeman, infatti, sta esaltando il pubblico pescarese. L'esodo biancazzurro è segno che le pochissime presenze in Coppa Italia all'Adriatico (699 spettatori paganti) giovedì erano dovute principalmente al giorno infrasettimanale di gara e alla protesta dei tifosi per i prezzi dei tagliandi di ingresso ritenuti troppo esosi per un semplice primo turno eliminatorio della competizione.





Venendo alla partita, il Pescara, ancora imbattuto, cerca continuità di risultati e prestazioni in casa di una nobile della categoria che è partita però con il freno a mano tirato, tanto da aver già cambiato allenatore passando da Mimmo Di Carlo a Leonardo Colucci (ex giocatore di Zeman). L'ambiente a Ferrara è caldo, la tifoseria è in fermento ed in contestazione, ma il Delfino deve badare solo al sodo e a portare a casa i 3 punti.





LE ULTIME – Zeman perla prima volta in stagione sembra voler confermare l'undici mandato in campo nel precedente turno di campionato, il posticipo di lunedì col Gubbio. Moruzzi, De Marco ed Accornero sembrano aver vinto dunque i rispettivi ballottaggi con Milani, Manu e Cangiano, questi ultimi tutti partiti titolari in Coppa (ed era già una indicazione di formazione per la sfida di Ferrara). Al centro dell'attacco ci sarà ancora una volta Gigi Cuppone, l'unico dei 7 attaccanti in organico a non aver disputato nemmeno un minuto giovedì contro la Fermana. Nella Spal, Colucci sarà privo dello squalificato Puletto e dell’attaccante lettone Dario Sits che nel corso della gara d’esordio con la Vis Pesaro si è gravemente infortunato (rottura del legamento crociato del ginocchio). Il tecnico si affiderà al 4-3-3 già utilizzato nel match di Coppa Italia col Sestri Levante, finito con un 2-0 a favore grazie alle reti di Rabbi e Rosafio. Ci sarà in campo Maistro, ex della sfida insieme a Carraro e ai pescaresi Mora e Tunjov.

PROBABILI FORMAZIONI - Spal(4-3-3): 28 Del Favero; 3 Bruscagin, 4 Valentini, 23 Arena; 21 Celia, 8 Collodel, 25 Carraro, 14 Parravicini; 26 Siligardi, 7 Antenucci, 77 Rosafio. All. Colucci

Pescara(4-3-3): 22 Plizzari; 18 Pierno, 13 Brosco, 24 Mesik, 27 Moruzzi; 28 De Marco, 6 Squizzato, 17 Tunjov; 10 Merola, 29 Cuppone, 11 Accornero. All. Zeman

L'ARBITRO - La gara del Paolo Mazza sarà arbitrata da Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, mentre il IV Uomo sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara - Gubbio, partita valida come sesta gara del girone B Lega Pro, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18 allo stadio Paolo Mazza, sarà trasmessa in diretta da Rete 8. In onda anche su Sky Sports e in streaming su Now