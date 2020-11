Il Pescara torna a perdere: brutta sconfitta a Ferrara contro la Spal. La squadra dell'ex Marino si impone per 2-0, nella sfida dell'8ª giornata, con i goal di Salamon ed Esposito. I biancazzurri provano a reagire ma non riescono ad agguantare il pareggio, e così dopo la vittoria con il Cittadella arriva un'altra batosta.

Cronaca

Al 5' subito un brivido per gli ospiti. Su punizione prende la rincorsa Salvatore Esposito: destro a giro con la palla che colpisce la traversa alta. Nei primi dieci minuti di gioco c'è un chiaro dominio della Spal, poi il Pescara - inizialmente troppo remissivo - migliora e inizia a soffrire un po' meno il palleggio degli avversari.

Polemiche al 24' quando l'arbitro Massimi fischia un fuorigioco ad Asencio, travolto da Salamon, ma gli abruzzesi recriminano un calcio di rigore. Al 28' Spal in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, dopo il cross di Esposito c'è il colpo di testa di Salamon con il pallone che si piazza all'angolino basso, alla destra dell'incolpevole Fiorillo. È 1-0 per i padroni di casa.

Al 45' pareggio sfiorato dal Pescara: ancora un calcio d'angolo, Fernandez incoccia, poi arriva Asencio che, da distanza ravvicinata, manda il pallone sulla traversa. Si va così al riposo sul vantaggio della Spal.

Nella ripresa il risultato non cambia e, come se non bastasse, al 67' Asencio è costretto a uscire per infortunio al flessore della gamba sinistra. Al 94' raddoppio della Spal in contropiede con Valoti che mette al centro per Esposito che calcia in porta per il definitivo 2-0. È di nuovo notte fonda per il Delfino.

Tabellino

SPAL - 22 Thiam, 4 Tomovic, 5 Salamon, 6 Esposito, 7 Missiroli, 8 Valoti, 9 Paloschi, 14 Di Francesco, 20 Okoli, 41 Dickmann, 77 D’Alessandro. A disp.: 12 Galeotti, 97 Gomis, 11 Murgia, 17 Sernicola, 21 Esposito, 25 Spaltro, 27 Strefezza, 32 Sala, 80 Seck, 90 Moro, 95 Jankovic, 99 Brignola. All. Marino

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 9 Asencio, 14 Balzano, !9 Mascangelo, 31 Busellato, 34 Fernandes, 37 Maistro, 47 Nzita, 72 Vokic. A disp.: 46 Alastra, 7 Bocic, 10 Valdifiori, 11 Galano, 13 Antei, 16 Bocchetti, 20 Crecco, 21 Ventola, 23 Di Grazia, 24 Capone, 27 Riccardi, 88 Diambo. All. Oddo

Reti: Salamon 28' pt, Esposito 49' st

Arbitro: Massimi di Termoli