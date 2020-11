Spal-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che quest'estate è tornato sulla panchina adriatica dopo la parentesi con Sottil e l'esonero di Legrottaglie. Stavolta il Pescara fa visita alla Spal dell'ex Marino per l'8ª giornata. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Spal-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Tra poco avrà inizio la partita tra Spal e Pescara. Le due squadre sono già in campo.

1' La partita è appena cominciata. 3' calcio di punizione in favore della Spal, nulla di fatto dai successivi sviluppi. Le due compagini devono ancora "riscaldarsi". 5' nuova punizione per i padroni di casa: prende la rincorsa Salvatore Esposito, destro a giro con la palla che colpisce la traversa alta! Brivido per i biancazzurri.

10' Chiaro dominio della Spal in questi primi dieci minuti di gioco. 15' Il risultato non si sblocca: siamo ancora sullo 0-0. 23' il Pescara sta soffrendo un po' meno il palleggio della Spal. 24' l'arbitro fischia il fuorigioco ad Acencio, travolto dall'ex Salamon, ma c'era invece il calcio di rigore. 28' Spal in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, su cross di Esposito, c'è il colpo di testa di Salamon che si piazza all'angolino basso alla destra dell'incolpevole Fiorillo! È 1-0 per la Spal.

30' Mattia Valoti viene ammonito dall'arbitro Massimi. 45' pareggio sfiorato dal Pescara: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Fernandez incoccia, poi arriva Acencio che, da distanza ravvicinata, manda il pallone sulla traversa! Si va al riposo sul vantaggio della Spal.

46' L’arbitro fischia l’inizio della ripresa tra Spal e Pescara. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo. 60' Fuori dal campo Alberto Paloschi per Spal. 61' Entra Galano. Il parziale non cambia: sempre 1-0 per gli emiliani.

Spal-Pescara: il tabellino

SPAL - 22 Thiam, 4 Tomovic, 5 Salamon, 6 Esposito, 7 Missiroli, 8 Valoti, 9 Paloschi, 14 Di Francesco, 20 Okoli, 41 Dickmann, 77 D’Alessandro. A disp.: 12 Galeotti, 97 Gomis, 11 Murgia, 17 Sernicola, 21 Esposito, 25 Spaltro, 27 Strefezza, 32 Sala, 80 Seck, 90 Moro, 95 Jankovic, 99 Brignola. All. Marino

PESCARA - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 6 Scognamiglio, 9 Asencio, 14 Balzano, !9 Mascangelo, 31 Busellato, 34 Fernandes, 37 Maistro, 47 Nzita, 72 Vokic. A disp.: 46 Alastra, 7 Bocic, 10 Valdifiori, 11 Galano, 13 Antei, 16 Bocchetti, 20 Crecco, 21 Ventola, 23 Di Grazia, 24 Capone, 27 Riccardi, 88 Diambo. All. Oddo

Reti: Salamon 28' pt

Arbitro: Massimi di Termoli