Conto alla rovescia per Spal-Pescara, diramata la lista dei convocati biancazzurri. Massimo Oddo ha deciso quali giocatori lo accompagneranno per la trasferta in programma sabato 21 novembre allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, con fischio d'inizio alle ore 14. Ecco l'elenco completo dei calciatori che saranno a disposizione del mister:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

14 Antonio BALZANO

19 Edoardo MASCIANGELO

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

2 Raoul BELLANOVA

16 Salvatore BOCCHETTI

13 Luca ANTEI

47 Mardochee NZITA

34 Leandro FERNANDES

31 Massimiliano BUSELLATO

10 Mirko VALDIFIORI

88 Amadou DIAMBO

37 Fabio MAISTRO

20 Luca CRECCO

7 Milos BOCIC

9 Raul ASENCIO

23 Andrea DI GRAZIA

11 Cristian GALANO

27 Alessio RICCARDI

24 Christian CAPONE

72 Dejan VOKIC